La Roma nel futuro: ecco come blinderà i giovani

ROMA - La Roma blinda i giovani. Tahirovic, Bove e gli altri: prosegue la politica verde sposata da Mourinho, che anche in Giappone sta dando spazio ai ragazzi che vengono dal vivaio. C’è un attenzione particolare da parte dello Special One nei confronti del lavoro dei Primavera. Alcuni di loro sono già inseriti in pianta stabile in prima squadra: Zalewski, Volpato, Bove, mentre altri sono in rampa di lancio, come Tahirovic. La situazione è sotto controllo, non tutti i ragazzi che arrivano in prima squadra ci resteranno, ma alcuni possono essere inseriti in trattative di mercato e aiutare la società a fare plusvalenze. L’ultimo esempio è Niccolò Pisilli, classe 2004, titolare in Primavera. Ha firmato il primo contratto da professionista fino al 2026. È un centrocampista, che ha ottime prospettive. Lo stesso discorso vale per Giacomo Faticanti, altro centrocampista di qualità, che ha esordito in prima squadra a Helsinki in Europa League, ad agosto ha firmato il rinnovo fino al 2026.

Bove e Volpato Bove da due anni è in prima squadra. Mourinho lo stima molto, in estate la Roma ha rifiutato almeno tre offerte di serie A: Sassuolo, Lecce e Verona. Ha venti anni, il contratto lo lega alla Roma fino al 2025. Cristian Volpato è tra i giovani quello che in questa stagione si è messo maggiormente in evidenza, promosso titolare da Mourinho come era accaduto lo scorso anno a Zalewski. Il polacco è uno dei quattro giocatori che rappresentano la Roma al Mondiale. Il suo contratto, in scadenza nel 2025, potrebbe essere adeguato dopo il Qatar. Volpato fa sempre parte della scuderia di Totti, ha rinnovato il contratto il 30 settembre scorso, assistito dalla madre e da Giancarlo Pantano, socio di Totti. La sua crescita lo ha portato alla ribalta, anche nel mondo dei procuratori. Ma il suo ricco contratto d’immagine dovrebbe dare certezze alla CT10 Management. Volpato ha compiuto 19 anni il 15 novembre scorso, ha scelto la maglia azzurra, rinunciando ad andare al Mondiale con l’Australia. Arrivato alla Roma nel 2020, nella passata stagione ha esordito in serie A contro l’Inter e con il Verona è arrivato il primo gol: in Primavera aveva segnato 11 gol in 21 partite, con 4 assist. Da ottobre è inserito in pianta stabile in prima squadra.