Odriozola alla Roma: ecco la verità sull'esterno del Real Madrid

ROMA - Le voci ieri si sono rincorse per Odriozola alla Roma . Rumors di mercato causate dalla visita di Beppe Bozzo a Trigoria. L'intermediario che ha curato un anno e mezzo fa il passaggio in prestito dell'esterno del Real Madrid alla Fiorentina ha avuto un incontro con Tiago Pinto per parlare del mercato e di alcuni suoi assistiti. Non di Odriozola.

Odriozola alla Roma, ecco la verità

Il terzino ex Real Sociedad infatti non rientra nei piani della Roma. O meglio, non rientra nei piani di Mourinho che non sta prendendo in considerazione una sua candidatura per il ruolo che lascerà scoperto Rick Karsdorp. Odriozola quindi non vestirà la maglia giallorossa, la Roma è orientata su altri obiettivi: il gm giallorosso potrebbe nuovamente pescare in Premier League dove Mourinho ha giocatori che stima e che potrebbero fare al caso della Roma.