Smalling e il rinnovo: "Rappresentare la Roma è un onore enorme"

ROMA - "Rappresentare la Roma è un onore enorme, è un club di fama mondiale con tifosi passionali". Lo ha detto Chris Smalling durante la prima puntata del programma "Offside Racism" su Rai Gulp che tratta il calcio giovanile e i suoi valori, tra cui il rifiuto del razzismo. E su quest'ultimo fenomeno si è soffermato poi il difensore inglese: "Purtroppo il razzismo c'è anche al di fuori dello sport e campagne come queste aiutano e alzano l'attenzione. Le persone dello sport devono dare l'esempio per insegnare ai ragazzi come trattare le persone mi auguro che avrà un grande impatto". Insieme a Smalling il protagonista della puntata è stato Jean Paul Touadi, difensore centrale della Roma Under 18.