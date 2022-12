Roma, ricordi Monchi? Ha litigato con Isco e ora il giocatore pensa a una decisione clamorosa

SIVIGLIA (SPAGNA) - Il Siviglia in questa stagione naviga in acque davvero agitate e la tempesta non sembra placarsi. Non sono bastati l'esonero di Lopetegui e il terzultimo posto nella Liga a risvegliare la squadra, nemmeno con Sampaoli in panchina i risultati sono cambiati. E ora si aggiunge anche la grana Isco. Come riporta Marca, l'ex Real Madrid avrebbe avuto una forte discussione durante l'allenamento con il ds Monchi e adesso potrebbe essere ceduto a gennaio nel mercato invernale. Isco è stata una esplicita richiesta di Lopetegui, ma con l'arrivo di Sampaoli ha perso centralità nel progetto e le sue possibilità di riscatto nella città andalusa si sono sgonfiate. In più, la situazione complicata di classifica del Siviglia ha aumentato la tensione, sfociata nel duro confronto con il dirigente, che ora potrebbe "punire" lo sfogo del giocatore con la cessione.