Mourinho, la ripartenza è special

ROMA - Ventuno giorni alla ripresa del campionato, la Roma si prepara alla partita contro il Bologna per cercare di ricominciare al meglio la stagione lasciandosi alle spalle da subito i risultati altalenanti dei primi mesi tra campionato e coppa. Da lunedì Mourinho ha ricominciato a lavorare con i giocatori a Trigoria, domani invece partirà per il Portogallo dove si intensificheranno i lavori per chiudere il 2022 con una buona condizione atletica e con qualche novità tattica per migliorare le performance in campo. Per la Roma la ripartenza nell’anno nuovo non è una cosa semplice, la ripresa del campionato dopo le soste natalizie non sempre ha portato la vittoria . Anzi, il più delle volte negli ultimi anni la squadra ha alternato risultati positivi a sconfitte che hanno compromesso la ripartenza e il cammino nella competizione. Per la precisione, negli ultimi dieci anni la squadra ha vinto solamente quattro volte, poi cinque sconfitte e un pareggio. Risultati negativi ma soprattutto deludenti, con prestazioni non all’altezza delle aspettative e punti persi non solo contro le big del campionato ma anche contro le piccole.

Flop Roma a gennaio

Estendendo il dato statistico, negli ultimi ventuno anni la Roma nella prima partita di gennaio ha portato a casa solamente nove vittorie. Dalla stagione 2001-2002 la ripresa del campionato è stata molto spesso tabù, un match visto dai tifosi come una sofferenza per i risultati quasi sempre non positivi. Perché anche il pari (se non con una big) non può essere preso con soddisfazione dopo lo stop del campionato per le vacanze. Nove successi, ma poi otto sconfitte e quattro pareggi in ventuno partite. L’ultima sconfitta è arrivata la scorsa stagione, a San Siro contro il Milan. Un risultato non soddisfacente nonostante una prestazione dignitosa da parte della squadra e le recriminazioni dei giallorossi per il calcio di rigore assegnato alla squadra di Pioli dopo appena otto minuti, e che naturalmente ha indirizzato la gara.

Ripartenze Special

In panchina naturalmente c’era Mourinho che nonostante la sconfitta della scorsa stagione può essere considerato una vera e propria garanzia per le partite del nuovo anno. Lo Special One infatti nel corso della sua lunga carriera ha steccato poche volte la prima gara di gennaio, portando a casa risultati e punti preziosi per il suo cammino in Serie A, nella Liga e in Premier League. Diciotto partite giocate nei primi giorni del nuovo anno, solamente tre volte non l’ha vissuta per gli addii al Chelsea (2007-2008 e 2015-2016) e al Manchester United (2018-2019), poi tanti successi e davvero poche sconfitte con gli otto club che ha allenato. Mourinho ha infatti vinto tredici partite su diciotto, poi ne ha pareggiate due e perse solamente tre. Vittorie allenando sì grandi squadre, ma anche contro avversarie di livello, come il Liverpool, l’Everton e il West Ham in trasferta. Insomma, al di là dello scivolone della scorsa stagione a San Siro, Mourinho potrà essere utile alla Roma anche per invertire il trend negativo alla ripresa della stagione dopo la sosta nataliza, cominciando quindi il nuovo anno nel migliore dei modi. In panchina il 4 gennaio col Bologna ci sarà Foti per la squalifica rimediata dal portoghese nell’ultima gara contro il Torino, ma il tecnico è pronto a lavorare duramente in queste settimane per riuscire cominciare il 2023 con vittoria importantissima per punti e morale.