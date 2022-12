Roma, si rivede (in foto) Karsdorp: ecco chi l'ha pubblicato e perché

E alla fine ricomparve Rick Karsdorp. In questi giorni la Roma non aveva mai pubblicato foto dell'olandese in allenamento a Trigoria e lui stesso, da settimane, era sparito dai social. Oggi, invece, Rick è tornato a farsi vedere o, per meglio dire, lo ha fatto vedere un suo compagno di squadra. Il giocatore in questione è Cristian Volpato che, al termine dell'allenamento di oggi, ha pubblicato un'immagine su Instagram della squadra che, evidentemente, ha vinto una sfida interna (almeno a giudicare dalle emoticon). Il gruppo era composto da lui, Matic, Abraham, Kumbulla e, appunto, Karsdorp, sereno in mezzo ai compagni.