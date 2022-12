Tentazione Mourinho: in Portogallo da ct

ROMA - La Patria chiama. Per ripartire dopo la delusione mondiale il Portogallo punta tutto su Mourinho. Non è la prima volta che lo Special One viene corteggiato dalla Federazione del suo Paese. Finora aveva sempre declinato l’invito, preferendo proseguire il suo percorso professionale nei club, questa volta ci pensa. Ma tutto dipende dalla Roma, perché l’allenatore non ha alcuna intenzione di lasciare la panchina giallorossa. Potrebbe portare avanti il doppio incarico, con un super staff che lo aiuterebbe a gestire le due situazioni.



Josè sta valutando. Potrebbe parlare con la Federazione portoghese solo se autorizzato dalla società giallorossa. Sta ricevendo molte pressioni, da molto personaggi influenti del suo Paese. E i principali media portoghesi spingono per la sua candidatura. Da “Record” a “A Bola”, tutti considerano quella di Mourinho la prima scelta per il dopo Fernando Santos. La Nazionale è uscita dal Mondiale eliminata dal Marocco rivelazione, criticata e dilaniata dalle polemiche per il caso Ronaldo. Mourinho è considerato l’allenatore ideale per aprire un nuovo corso, nel quale potrebbe trovare posto anche Cristiano, nonostante l’età. L’ottimo rapporto tra i due è uno dei motivi che ha spinto la Federazione a considerare Josè la prima scelta. L’attaccante sarebbe molto felice di tornare a essere allenato da lui. Se negli anni passati i dirigenti della Federazione sapevano di non avere speranze di convincerlo, questa volta non lo ritengono un sogno impossibile. Mourinho ci sta pensando, ma dovrebbe trovare l’accordo con la Roma. Tra le alternative ci sarebbe anche Fonseca, ex allenatore della Roma ora al Lille, ma sarebbe, come tutte le altre, una scelta di secondo piano. La Federazione sarebbe disposta anche ad affidare, ad interim, l'incarico a Rui Jorge, allenatore dell'Under 21, per poi aspettare la decisione di Mourinho.