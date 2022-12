E' volata in questi minuti in Portogallo la Roma di Mourinho per una settimana di ritiro con tre amichevoli da disputare, la prima domani con il Cadice. Tolto Dybala, che domenica con l'Argentina si giocherà la Coppa del Mondo, Mou ha convocato tutta la rosa. Rui Patricio raggiungerà i compagni nei prossimi giorni, in gruppo ci sono Vina e Zalewski, tornati dal Mondiale, Wjinaldum e Belotti, non ancora disponibili, e soprattutto Rick Karsdorp. Per adesso con Mou è tregua.