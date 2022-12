Mourinho, prova di difesa a 4: Celik e Spina sulle fasce, fuori Mancini

Prove di difesa a 4 per la Roma. Stasera è in programma la prima amichevole del ritiro portoghese contro il Cadice, ieri intanto, a Trigoria, Mourinho ha provato la difesa a 4 con 8 giocatori. Da una parte Celik, Smalling, Ibanez e Spinazzola, dall'altra Karsdorp, Mancini, Kumbulla e Vina. Zalewski , appena tornato dal Mondiale, ha fatto invece un lavoro diverso. C'è curiosità per capire se stasera la Roma scenderà in campo così o, invece, con la difesa a 3.

Roma, il programma di lavoro in Portogallo

I calciatori potranno avere una serata libera per andare a mangiare fuori e godersi un po’ il clima natalizio di Albufeira, in questa settimana, probabilmente il giorno dopo la seconda partita in programma. Oggi il Cadice (ore 20), il 19 invece il Casa Pia mentre il 22, prima di ritornare a Roma, l’RKC Waalwijk. Tutto è pronto naturalmente anche per gli allenamenti. La squadra una volta al giorno si allenerà allo stadio Municipale di Albufeira che dista circa dieci chilometri dal resort. Spostamenti blindati, così come l’impianto di gioco che viene controllato anche dalla polizia locale. Mourinho vuole che tutto sia perfetto per questa settimana di duro lavoro.