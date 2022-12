Roma-Cadice diretta: si gioca il primo tempo, Karsdorp titolare

ALBUFEIRA (Portogallo) - Prima amichevole del mini ritiro portoghese per la Roma, che alle 20 affronta gli spagnoli del Cadice allo Stadio Municipal di Albufeira. I giallorossi di Mourinho, che stanno preparando la ripresa del campionato prevista per il 4 gennaio, sfidano una squadra penultima nella Liga e reduce dal successo per 4-2 sul Manchester United e il ko per 4-3 con il Wolverhampton nelle ultime due amichevoli disputate a dicembre. Presenti, nella città del sud del Portogallo, anche numerosi tifosi romanisti, arrivati nell'Algarve per sostenere la squadra.