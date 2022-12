Dybala campione del Mondo: ecco come la Roma ha visto la partita in Portogallo

INVIATO AD ALBUFEIRA - Giocatori e staff tecnico tutti insieme a tifare Paulo Dybala. La Roma questo pomeriggio si è riunita nel resort di Albufeira per assistere alla finale del Mondiale, ma soprattutto per fare il tifo per il loro compagno di squadra. Partito inizialmente in panchina, ma poi entrato nei tempi supplementari per battere uno dei calci di rigore finali.

Grande esultanza della squadra e dello staff di Mourinho quando il numero 21 è entrato in campo, poi naturalmente per aver visto il loro amico vincere il Mondiale per uno dei momenti più indimenticabili della sua vita.

Festeggiamenti finali per lui, tutta la Roma si era riunita per assistere al match, compreso Mourinho che aveva anticipato l'allenamento odierno alla mattina proprio per vedere la finale e creare ulteriore spirito di gruppo. La Roma tramite messaggi privati e quelli social si è subito congratulata con lui, e adesso aspettano la loro Joya per ricominciare anche la stagione tra campionato e coppe.