Roma-Waalwijk diretta 2-0: Abraham gol, raddoppia El Shaarawy

16:19

19' El Shaarawy raddoppia

La partita è a senso unico: Zaniolo salta Pereira e la mette in mezzo per El Shaarawy che non sbaglia. Per lui gol e assist in appena 20'

16:18

18' Annullato il 2-0 a Zaniolo

Annullato il gol del 2-0 a Zaniolo: lancio a scavalcare la difesa di Pellegrini, Nicolò insacca di sinistro ma è in fuorigioco

16:10

12'La Roma tiene palla, Zaniolo attivo

Sotto un bel sole, quasi primaverile, la Roma mantiene il pallino del gioco. Molto bene la partenza di Nicolò Zaniolo

16:03

3'Abraham porta in vantaggio la Roma

Subito in vantaggio la Roma: uno-due Abraham-El Shaarawy, l'inglese entra in area e batte senza problemi Pereira

15:58

Smalling in panchina

Smalling in tuta si accomoda in panchina, la Roma gioca con la terza maglia, quella scura.

15:37

Le formazioni ufficiali

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Celik, Kumbulla, Matic, Ibanez; Zalewski, El Shaarawy, Pellegrini, Bove; Zaniolo, Abraham. All.: Mourinho

WAALWIJK (3-5-2): Pereira; Gaari, Adewoye, Van den Buijs; Lelieveld, Oukili, Anita, Clement, Latonda; Jozefzoon, Bel Hassani. All.: Oosting

Stadio Municipal Albufeira