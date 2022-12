Totti, Noemi, Ilary e Bastian: ecco i piani per Natale e Capodanno

Primo Natale da separati per Francesco Totti e Ilary Blasi. L'ex coppia più amata d'Italia trascorrerà, per la prima volta, le feste da separati. L'obiettivo è uno: la serenità di Cristian, Chanel e Isabel. I tre figli si divideranno in questi giorni tra mamma e papà, visto che entrambi sono a Roma: Ilary festeggerà con le sorelle e i genitori, Francesco con la mamma Fiorella e il fratello Riccardo, oltre al resto della famiglia. Con lui ci sarà, in parte, anche Noemi Bocchi, la nuova compagna.