La Roma riparte e aspetta Dybala: ecco quando torna la Joya

ROMA - La Roma riparte e aspetta Dybala. Questo pomeriggio la squadra di José Mourinho è tornata ad allenarsi dopo i tre giorni di riposo concessi per le festività. Ultimata la preparazione in Portogallo, adesso per la Roma è tempo di accelerare e di lavorare sodo in questi nove giorni che la separano dalla gara del 4 gennaio contro il Bologna .

Questo pomeriggio alle 15 i giocatori (compreso anche Karsdorp) sono scesi in campo al Fulvio Bernardini per un lavoro prettamente atletico, per riprendere la gamba prima di ritornare agli allenamenti intensi che anticipano anche l'ultima gara del 2022, l'amichevole del 30 dicembre contro la Viterbese.

Partita alla quale sicuramente non parteciperà Paulo Dybala, comunque atteso a Trigoria nei prossimi giorni. IL campione del Mondo si sta godendo un po' di vacanze dopo la finale del 18 dicembre in Qatar, si trova a casa, a Laguna Larga, insieme alla fidanzata Oriana e domani avrà un contatto con la Roma per programmare il viaggio di ritorno a Roma. Sicuramente la Joya si godrà un altro paio di giorni di riposo, ma rientrerà nella capitale prima del nuovo anno, probabilmente il 31 gennaio. Riprenderà subito ad allenarsi con i compagni dal primo gennaio (insieme anche a Solbakken) per rientrare tra i convocati della sfida del 4 contro il Bologna.