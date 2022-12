Mourinho valuta la cura per l’attacco della Roma

ROMA - Mourinho ripensa al 4-2-3-1, il suo modulo preferito. È passato più di un anno da quando introdusse la difesa a tre, come fece il suo predecessore Fonseca, per dare più sicurezza alla squadra. Ma in Portogallo il tecnico ha avuto indicazioni interessanti per il futuro quando ha provato la difesa a quattro. La rivoluzione tattica dovrebbe aiutare la Roma a uscire dalla crisi di gioco manifestata nelle ultime partite ufficiali del 2022. Soprattutto nell’ultima partita il nuovo/vecchio modulo ha portato a miglioramenti nella fase offensiva. Tornare al 4-2-3-1 può aiutare a risolvere il mal d’attacco e il ruolo di Dybala sarebbe fondamentale anche con questo modulo, nel quale agirebbe da trequartista alle spalle di Abraham. Probabilmente Mourinho non cambierà nell’immediato: alla ripresa del campionato contro il Bologna la Roma giocherà ancora con la difesa a tre. Cambiare subito potrebbe comportare dei rischi. Ma i problemi offensivi manifestati in particolare nelle ultime due partite, contro Sassuolo e Torino, hanno indotto Mourinho a intervenire, con l’obiettivo di ridisegnare la squadra per esaltare le caratteristiche dei suoi calciatori. Nei test in Portogallo Zaniolo da esterno offensivo è riuscito ad esprimersi meglio, sfruttando strappi e fisicità, senza avere l'ossessione del gol. Pellegrini potrebbe giocare più avanzato, da trequartista esterno, come in Nazionale, per sfruttare le sue enormi qualità realizzative e la capacità negli inserimenti. Il 2023 dovrà essere l’anno del riscatto per Abraham, che tra poco diventerà padre e si sente maggiormente responsabilizzato. Ma se l’inglese dovesse deludere ancora, allora Mourinho potrebbe pensare a Dybala nel ruolo di falso nueve, come a Milano contro l’Inter, dove la Roma conquistò la vittoria più importante di questa stagione.

Tutte le soluzioni In condizioni normali nel 4-2-3-1 Dybala può girare intorno ad Abraham, con Zaniolo a destra e Pellegrini a sinistra. Le prove fatte in Algarve vanno in questa direzione, con la necessità di trovare una soluzione alla mancanza di gioco. Nelle ultime due partite di campionato la Roma è stata messa in mezzo, finendo sempre in inferiorità numerica a centrocampo e con Sassuolo e Torino che hanno sempre avuto il controllo del pallone. Con questo modulo vanno bene due mediani come Matic e Cristante, in attesa di Wijnaldum. La difesa a quattro vedrebbe Ibanez preferito a Mancini per fare coppia con Smalling. Con quattro centrali a disposizione, giocare con due permetterebbe una maggiore rotazione visti i tanti impegni. A destra Celik dovrà vedersela con Karsdorp. A sinistra invece con questo modulo Spinazzola, se sta bene, si fa preferire a Zalewski, che può entrare nelle rotazioni dei trequartisti. Il giovane polacco è uno dei pochi giocatori che sa saltare l’uomo nella Roma. Pellegrini potrebbe anche retrocedere a centrocampo, con El Shaarawy o il nuovo arrivato Solbakken a sinistra. Il capitano è un giocatore completo, detta il pressing, sa fare le due fasi. E’ già retrocesso a centrocampo in alcune partite di questa stagione, lo ha fatto per il bene della squadra, perchè a lui piace giocare più avanti, per cercare il gol come ha fatto con successo nella passata stagione.