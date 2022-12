Non solo Dybala: oggi a Roma anche Solbakken

Non solo Paulo Dybala: nel pomeriggio a Roma è arrivato anche Ola Solbakken, l'attaccante ex Bodo che la Roma ha tesserato da gennaio a parametro zero. Come da indicazioni delle scorse settimane da parte del club giallorosso, il giocatore sarà a disposizione di Mourinho dal 2 gennaio e quindi non parteciperà all'amichevole di domani a porte chiuse contro la Viterbese.