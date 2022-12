Roma, amichevole e allenamenti blindati

ROMA - Il test di oggi contro la Viterbese , lontano da occhi indiscreti, come ultima prova generale prima del ritorno in campo. Ma anche la sensazione, con Wijnaldum che migliora di giorno in giorno e Dybala che è rientrato con l'entusiasmo del campione del Mondo, che i tasselli stiano, finalmente, andando a posto. A Trigoria si respira, dopo due mesi, aria di calcio vero e l'arrivo di Solbakken , nelle prossime ore, completerà, almeno per ora, il quadro di Mourinho. Un quadro la cui cornice potrebbe, e dovrebbe, cambiare nel corso delle prossime settimane. Perché con Dybala finalmente disponibile e Wijnaldum che, praticamente, sarà un nuovo acquisto, le soluzioni per l'allenatore portoghese sono e saranno di più rispetto a quelle delle settimane precedenti la sosta. Ecco perché la partita di oggi e questi giorni di allenamento saranno fondamentali per lui e vuole viverli solo con la squadra, a porte chiuse , con la massima concentrazione. Dopo due mesi va sistemata tatticamente la squadra e vanno messi a punto tutti i dettagli di un gruppo che, al completo, non lavora insieme da settimane.

Per prima cosa Mourinho e il suo staff faranno di tutto per consentire a Dybala di rendere al meglio . Sulla trequarti o, all'occorrenza, anche come terminale avanzato, la volontà è quella di metterlo il più possibile davanti al portiere avversario, libero di inventare e, perché no, libero di avere anche qualche compito difensivo in meno . La Roma ha bisogno della sua fantasia, dei suoi tiri in porta e ha bisogno anche che l'entusiasmo post Mondiale sia trasferito ai compagni e all'ambiente tutto.

Prove di difesa

Un altro cambiamento che c'è nella testa di Mourinho, da vedere quanto a breve termine, riguarda la difesa: l'idea è quella di tornare, progressivamente, a 4, per avere più slancio nella fase offensiva. In quel caso, tra i centrali, a rischiare sarebbe Gianluca Mancini: l'ex Atalanta è sempre stato un fedelissimo del tecnico che, però, in questa stagione, quando ha cambiato modulo lo ha sempre sacrificato. L'allenatore portoghese si fida di Mancini ma, con la difesa a 4, Smalling e soprattutto Ibanez sembrano avere caratteristiche più adatte rispetto a quelle del vice capitano giallorosso, non sempre perfetto nella prima parte di stagione.

Cercasi Tammy

Non è stato perfetto, per usare un eufemismo, neppure Tammy Abraham, che viene da un autunno a dir poco complicato. La notizia della gravidanza della fidanzata è stata una luce in un periodo buio: gli errori con la Roma e la mancata qualificazione al Mondiale gli hanno tolto serenità e anche le parole di Mourinho, non sempre morbide, non sono state semplici da digerire. Ma, adesso, tutto è archiviato: il campionato sta per ripartire, l'Inghilterra in Qatar non ha scritto la storia e quindi non ci sono rimpianti, Mourinho è intenzionato a dargli altre occasioni, anche perché Belotti non sta ancora bene e Shomurodov è sparito dai radar. Adesso, quindi, tocca a lui, altrimenti il tecnico non si farà problemi a cercare nuove soluzioni.

Prove blindate

Proprio per questo sia ieri sia oggi Mou ha voluto e vuole lavorare lontano da sguardi indiscreti: stamattina test blindato, alle 11.30, con la Viterbese, ieri allenamento con prove tattiche senza la presenza di nessuno, fotografi del club compresi. Il campionato si avvicina, il tempo stringe e Mourinho vuole stare con i suoi senza distrazioni: il tempo delle prove sta per scadere.