ROMA - Non ci sta Thiago Motta dopo il rigore fischiato alla Roma. Il tecnico del Bologna dalla panchina ha infatti urlato: "Ha preso la palla, Dio Santo". Inizia subito in salita la partita per i rossoblù, che adesso dovranno rimontare il vantaggio romanista siglato su rigore da Lorenzo Pellegrini. Match sbloccato dal capitano giallorosso dagli undici metri quindi, dopo un fallo di Lucumì su Dybala in area di rigore.