Arnautovic e Mancini, furioso faccia a faccia in campo: "Levami quel dito dalla faccia"

ROMA - Roma-Bologna, è scontro tra difesa e attacco massicce. Quindi tra Mancini e Arnautovic che sono venuti a contatto nel corso del secondo tempo. Dopo un intervento del difensore, l'attaccante del Bologna è andato verso di lui: faccia a faccia e dito del centravanti addirittura sulla guancia di Mancini che gli ha ripeturamente detto di abbassare la mano. Arnautovic si è lamentato con lui per aver usato il gomito nello scontro di gioco, ma per l'arbitro non c'è stato nulla e ha sedato la'accenno di rissa.