Roma, il baby Satriano va via: ecco quanto incassa il club

Quattrocentomila euro di incasso più il 20% su una futura rivendita: è quanto ha incassato la Roma dalla cessione di Antonio Satriano all'Heracles Almeno. Come ormai consuetudine da quando c'è Tiago Pinto, la società giallorossa sceglie sempre di mantenere, in qualche forma, il "controllo" sui giocatori giovani che cede e l'affare Satriano non fa eccezione. L'attaccante - classe 2003, nelle giovanili giallorosse dal 2018-19 – ha realizzato 9 reti in 12 presenze nel campionato Primavera 1 TIM attuale. La Roma, nell'ufficializzare la cessione, ha augurato al ragazzo le migliori fortune per il futuro.