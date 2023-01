Papà Abraham, per una notte i romanisti sono tutti figli tuoi

Questa è una storia di nascite e rinascite. O, almeno, è quello che spera la Roma. Pochi giorni fa Tammy Abraham ha annunciato la sua paternità: sperava di dedicare un gol al piccolo (sarà un maschietto) in arrivo, ma visto che il pallone in porta non entrava dal 9 novembre, ha scelto Instagram. Foto posata con la fidanzata Leah, annuncio social e via, come ormai succede quasi sempre tra gli sportivi e i famosi. Aveva bisogno, però, di qualcosa in più perché gli ultimi mesi non sono stati semplici: motivi personali, che chissà se mai avrà voglia di raccontare, e motivi sportivi. Quelli sono noti: la mancata convocazione per il Mondiale è stata una mazzata, qualche critica pubblica di Mourinho non è stata facile da accettare, così come non sono stati semplici da gestire i primi fischi dell'Olimpico. Lo stadio che lo ha amato fin dal primo momento. Con l'apoteosi, sua e dei romansiti, della notte di Tirana.