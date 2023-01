Ibanez: "Pareggio importante, ci abbiamo creduto fino alla fine"

ROMA - La Roma riesce a trovare un incredibile pareggio a San Siro nei minuti finali del match. Dopo il doppio vantaggio del Milan con Kalulu e Pobega , la squadra di Mourinho (squalificato, in panchina Foti) ha prima accorciato all'87 con Ibanez , poi trovato il definitivo 2-2 al 93' con Abraham . Ibanez è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare il risultato e la prestazione.

Stavate aspettando le palle inattive giuste?

“Abbiamo fatto quello che ci ha chiesto il mister. Lui dice sempre di avere pazienza e aspettare i momenti. Alla fine sono arrivati e li abbiamo sfruttati”.

Cosa vi siete detti dopo il tuo gol?

“Sappiamo che le palle ferme sono il nostro punto di forza. Dopo il primo gol ci siamo detti di continuare a crederci, la partita finisce quando l’arbitro fischia”.

Abraham come stava prima del gol?

“È un bravo ragazzo. Sapevamo tutti che prima o poi sarebbe tornato al gol e sono molto felice per lui”.

Va bene la pazienza, ma perché aspettare 85 minuti per spingersi in avanti?

“Dall’inizio sapevamo che il Milan con la palla tra i piedi è forte e abbiamo aspettato. Forse tanto, ma cosa devo dire. Il risultato è importante. Abbiamo preso un punto fuori casa e abbiamo fatto il nostro. Dobbiamo fare questo e continuare a fare punti”.

Volevate fare qualcosa in più in avanti?

“Nel primo tempo è stato difficile trovare spazi. Nel secondo tempo abbiamo tenuto meglio la palla e siamo riusciti ad arrivare di più in avanti. Alla fine su due palle inattive siamo arrivati al gol”.

Perché avete queste difficoltà a tenere palla?

“Non ho una risposta. Ogni partita è diversa, ogni partita ha tattiche diverse. Ci sono partite in cui teniamo più palla e altre meno”.