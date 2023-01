Abraham si riprende la Roma

Il mese della svolta

Gennaio anche quest’anno può essere il mese della svolta per il centravanti ritrovato. Tammy è stato di parola, aveva promesso che dopo la sosta sarebbe tornato quello della passata stagione, scrollandosi di dosso le inquietudini che lo avevano frenato nei mesi scorsi. Anche a gennaio dello scorso anno aveva segnato a San Siro contro il Milan, anche se nel giorno dell’Epifania dello scorso anno quel gol fu inutile perché non evitò la sconfitta ai giallorossi. Ma da quella sera il centravanti inglese non si era più fermato e aveva collezionato dieci gol in campionato, uno in Coppa Italia e tre in Conference League. Pochi giorni prima sempre in Lombardia, a Bergamo, aveva realizzato la sua prina doppietta in Italia. Finora in campionato ha segnato solo quattro gol, tutti in trasferta. È ora di sbloccarsi anche all’Olimpico. Il gol davanti ai suoi tifosi manca dalla semifinale di Conference League contro il Leicester. Quella rete spinse i giallorossi alla finale di Tirana. In campionato non segna in casa dal derby vinto a marzo per 3-0. Mourinho ha saputo toccare le corde giuste per motivarlo e per farlo uscire dal letargo. Con le ultime prestazioni ha ritrovato la fiducia, ha riconquistato il posto da titolare e presto diventerà padre, sente maggiori responsabilità. Il 2023 può essere il suo anno e ci sono tutti i presupposti per ritrovare continuità e riconquistare la Nazionale, dopo l’esclusione dal Mondiale che è stata una vera mazzata. La Roma ha bisogno del miglior Abraham per sperare di tornare in Champions League e per alzare un altro trofeo.