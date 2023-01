Zaniolo furioso perde la testa: il gesto all'intervallo di Roma-Genoa

ROMA - Nicolò Zaniolo furioso al termine del primo tempo della gara di Coppa Italia contro il Genoa. Il talento giallorosso non è riuscito a incidere nel corso dei primi quarantacinque minuti, ma il nervosismo sarebbe dovuto da alcuni fischio dell'arbitro Feliciani. Mentre usciva dal campo, Zaniolo si è strappato in due la maglia giallorossa, imprecando e mettendosi addirittura il pugno in bocca come gesto di rabbia. Il ragazzo furioso, tanto che Tiago Pinto è dovuto andargli incontro per abbracciarlo e calmarlo.