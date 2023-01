"Ma che è questo?", la frase di Mourinho dopo il giallo a Zaniolo. E Dybala lo porta via

José Mourinho non ci sta: quando, nel secondo tempo, poco prima del vantaggio della Roma firmato da Dybala, l'arbitro non ammonisce un giocatore del Genoa, Dragusin, Nicolò Zaniolo protesta e il direttore di gara estrae il cartellino giallo. L'allenatore della Roma non gradisce e dice, rivolto al direttore di gara: "Ma che è questo?".