Mourinho e la frase su Zaniolo: che attacco a Candela!

La Roma vince e passa ai quarti di finale di Coppa Italia. La squadra di José Mourinho ha battuto il Genoa di Gilardino 1-0 grazie alla rete splendida di Paulo Dybala , entrato nel secondo tempo. Al termine del match José Mourinho è intervenuto ai microfoni di Mediaset commentando il risultato ma non solo: il tecnico ha risposto anche alle parole di Vincent Candela che in una recente intervista ha criticato duramente Nicolò Zaniolo dichiarando: "Mourinho? Si può fare meglio, però è un vincente e fa uscire il 200% dalle sue squadre. Da Zaniolo mi aspetto di più: può fare più gol e assist".

Sulla partita, Mourinho ha detto in riferimento anche a Candela: “La Roma dà sempre il massimo, per questo ho molto affetto per loro. Chi dà sempre il massimo ha sempre il mio affetto. L’unica cosa che mi è dispiaciuta sono stati qualche fischio a Zaniolo. Chiedo per favore di non fischiare i miei giocatori perché danno tutto quello che hanno. I tre dietro ci hanno dato tanta sicurezza, poi è entrato Paulo (Dybala, ndr) che ha dato un sapore diverso”.

Mourinho sulle condizioni di Pellegrini: come sta Su Pellegrini: "Ha qualche problema, lo vediamo domani. Volevo risparmiare sia lui che Dybala, ma Giardino mi ha regalato una partita difficile. Volevo fare di tutto per non andare ai supplementari, potevo mettere un giovane e invece ho messo Dybala. Sono questi giocatori che rendono bravi gli allenatori, ci sono allenatori bravissimi perché hanno giocatori bravissimi. Così è andata oggi. Poi c’è lavoro di squadra, ci hanno dato sicurezza i tre dietro. Ma Paulo è un’altra cosa, è un profumo diverso".