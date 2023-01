Smalling, Shomurodov e Karsdorp: tutte le novità sul mercato della Roma

ROMA - A Trigoria trapela ottimismo sull’incontro che c’è stato ieri tra il direttore generale Tiago Pinto e l’agente di Smalling, James Feathertstone. La trattativa è andata avanti, anche se ancora non è stata trovata un’intesa. La Roma da circa due mesi ha presentato un’offerta al difensore, per un rinnovo biennale, a cifre più basse rispetto ai 3,5 l’anno che prende attualmente. Con i bonus comunque Smalling supererebbe i 5 milioni in due anni. La richiesta del procuratore dell’inglese sarebbe più alta: un triennale a quelle cifre, oppure un biennale con un ingaggio più alto. Presto ci sarà un aggiornamento, comunque dovrebbe prevalere la volontà del giocatore, che ha già manifestato l’intenzione di restare a Roma. L'agente ha preso tempo e valuterà anche altre offerte. Ma né Inter e né Juventus sono interessate a Smalling, che potrebbe avere offerte da un club della Premier, ma di seconda fascia. L’ex Manchester United vorrebbe giocare la Champions League. Mourinho punta molto sulla sua conferma, lo considera uno dei leader della squadra e il perno della difesa. Prima della partita, sollecitato, ha parlato di futuro Nicolò Zaniolo. E in merito alle aspettative che lo circondano ha spiegato: «Le pressioni fanno parte del gioco e del calcio, sono abituato a conviverci e ci convivo. Ci sono partite che gioco meglio ed altre peggio, ma l’importante è portare a casa quello che ci chiede il mister e mettersi a disposizione della squadra». E sul rinnovo, un dribbling. «Sto bene, c’è la partita e pensiamo a questo. Del rinnovo ne parlerà il mio procuratore con la società e con chi di dovere, non penso a queste cose».

Shomurodov Va avanti a oltranza la trattativa tra Roma e Torino per il trasferimento di Shomurodov. Ma ancora c’è distanza nelle modalità del prestito. Tiago Pinto vuole inserire assolutamente l’obbligo, Vagnati spera di poter spuntare un diritto di riscatto da esercitare al raggiungimento di determinati risultati sportivi. L’attaccante è già d’accordo con il club granata e non ha altre offerte interessanti da prendere in considerazione. Si continuerà a trattare fino alla fine del mercato. Il Torino ha bisogno di un attaccante, con Sanabria in uscita, che piace alla Lazio e alla Fiorentina. Juric da tempo ha puntato sull’uzbeko, che era stato cercato anche in estate. I suoi agenti stanno lavorando per trovare una soluzione che accontenti tutti. Shomurodov nella Roma non trova spazio, è stato pagato 17,5 milioni un anno e mezzo fa e guadagna circa tre milioni l’anno, quindi pesa il maniera consistente sul monte ingaggi.