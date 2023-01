Coppa Italia, niente squalifica per Zaniolo. E multa alla Roma per i cori contro Napoli

MILANO - Il giudice sportivo Alessandro Zampone, in relazione alle partite della prima tornata degli ottavi di finale della Coppa Italia, ha inflitto 8 mila euro di multa alla Roma, per "avere suoi sostenitori, al 22' st, intonato un coro becero nei confronti di altra tifoseria, percepito da tutti i collaboratori della Procura federale".

Le squalifiche

Fra i calciatori espulsi, il giudice sportivo ha comminato una giornata di squalifica a Levy Koffi Djidji (Torino) e a Fabian Jeison Ceron Murillo (Sampdoria), entrambi espulsi negli ottavi di Coppa Italia. Nessuna sanzione per Nicolò Zaniolo che - confrontandosi con la terna arbitrale - aveva pronunciato una frase blasfema davanti all’Arbitro Feliciani: il giocatore sarà a disposizione per la sfida dei quarti di finale. La Procura ha visionato le immagini: non ci sarà prova tv.