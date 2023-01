Roma, la scelta di Mourinho sulla conferenza stampa di domani

La sorpresa è solo parziale: domani José Mourinho non parlerà in conferenza stampa. Da una parte non è una novità perché quando c'è l'infrasettimanale il tecnico poi non replica il sabato prima della Serie A. Dall'altra, però, in molti pensavano che domani il tecnico si sarebbe presentato davanti ai microfoni. Il motivo? E' vero che ieri ha parlato dopo Roma - Genoa, e ne ha avute per tutti, ma è vero anche che, al contrario dell'Europa dove è obbligato da rigide regole Uefa, mercoledì non ha fatto la conferenza pre-partita. Quindi, tra scelte personali, squalifiche e sosta del campionato, Mou non parla dall'8 novembre a Trigoria, vigilia di Roma - Sassuolo. In teoria tornerà in conferenza sabato prossimo, prima della trasferta a La Spezia.