ROMA - Tensione durante il primo tempo di Roma-Fiorentina. Prima per l'espulsione a Dodo per il doppio giallo, poi per un calcio d'angolo inizialmente non assegnato alla Fiorentina salvo poi il ripensamento di Giua e del guardalinee: ne è nato un batibecco tra Vincenzo Italiano, tecnico della viola, e Salvatore Foti, il vice allenatore di Mourinho. I due si sono urlati a distanza salvo poi ritornare tutto alla calma una volta ripreso il gioco.