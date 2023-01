Abraham: "Dybala mi deve due gol. Bella vittoria"

ROMA - La Roma vince e si porta a meno quattro dal secondo posto occupato dal Milan. Ottima prestazione della squadra di Mourinho trascinata da uno strepitoso Dybala. Doppietta per la Joya, servita due volte da Abraham, sempre più in crescita in questo 2023. Al termine del match Abraham è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare il risultato.