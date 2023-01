Capello sta con Mourinho: “C’è solo un modo per vincere…”

Fabio, ha visto Dybala?

"Come no. Straordinario. Mi sembra che stia anche ritrovando una buona condizione fisica, perché i dribbling e i cambi di gioco non riescono se non ti senti al top".

E i colpi, poi.

"La sua capacità balistica è unica: quando riceve palla Paulo riesce sempre a coordinarsi per calciare subito in porta, con un’efficienza notevole. Cioè: non è che tira tanto per tirare, tira per segnare o comunque per essere pericoloso".

Allora ha ragione Mourinho. Le partite si vincono con i grandi giocatori.

"E’ quello che ripeto da sempre. Quando sento parlare di trame di gioco mi viene da ridere. Puoi essere il miglior direttore d’orchestra del mondo ma se non hai qualche professore nella banda non puoi suonare alla Scala. Eppure il Mondiale in Qatar lo ha dimostrato chiaramente: alla fine vincono i fenomeni, più delle squadre".

Sta dicendo che l’organizzazione di gioco non pesa?

"Ma no, certo che conta. Però se tu organizzi un gruppo con uno spartito senza avere la qualità dei singoli, puoi arrivare terzo o quarto ma non vinci. Non puoi competere".

In Serie A quanti professori vede oltre a Dybala?

"Eh, non tanti. Leao, Kvara, lo stesso Osimhen che non ha grandi qualità tecniche ma fisicamente è impressionate. Purtroppo in questo senso siamo in ritardo rispetto ad altri campionati".