Abraham, passione orologi: collezione da centinaia di migliaia d'euro

ROMA - La passione per il calcio da quando è piccolo lo ha portato ad affermarsi nel calcio internazionale, prima con il Chelsea e poi con la Roma, ma quella per gli orologi lo fa essere anche un perfetto esempio di stile. Abraham non trascura la moda e il gusto per il look e sui social ne dà dimostrazione ogni volta che può. Nell'ultimo post pubblicato su Instagram l'attaccante giallorosso ha posato in "borghese": via l'outfit da lavoro, eccolo invece sfoggiare giacca e pantalone grigi su maglietta bianca. Ma quello che balza all'occhio è soprattutto il super orologio che indossa al polso.