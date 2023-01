Su Zaniolo piomba il West Ham, la Roma dice no: ecco i motivi

Vendere Zaniolo sì, svenderlo mai. E' chiaro che i 70 milioni per Nicolò, di cui si vociferava in estate, per il club giallorosso sono un miraggio, ma la Roma, se davvero il numero 22 dovesse andar via nei prossimi 10 giorni, non ha intenzione di regalare il suo talento oppure accettare offerte ad alto rischio. Come quella del West Ham. La società inglese ha proposto alla Roma un anno di prestito, inteso come dodici mesi da gennaio a gennaio (da valutare la possibilità senza rinnovo di Zaniolo, in scadenza nel 2024) ma a condizioni a dir poco particolari. E, quindi, irricevibili.