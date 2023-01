Spezia-Roma, perché il contatto su Zalewski non è rigore: la moviola

Al minuto 15 del primo tempo di Spezia - Roma la squadra giallorossa ha protestato per un contatto in area al termine del quale Nicola Zalewski è rimasto a terra per un paio di minuti. La Roma voleva il rigore, l'arbitro Sozza ha fatto proseguire non andando neppure al Var. Scelta corretta, quella del direttore di gara: è Zalewski, cercando di entrare in area, a colpire le gambe di Ferrer e non viceversa.