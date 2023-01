Diretta Mourinho su Zaniolo dopo Spezia-Roma: "Vuole andar via, ma le offerte?"

Dopo la partita tra Spezia e Roma José Mourinho si è presentato davanti alle telecamere per commentare la partita e il caso Zaniolo per la prima volta visto che ieri non aveva fatto la solita conferenza pre-match.

Mourinho risponde sul momento di Abraham

"Io e il mio staff non abbiamo fatto tanto, abbiamo analizzato gli allenamenti e ci siamo detti che potevamo cambiare qualche dettaglio. Ma il merito è tutto suo di questo cambiamento e anche della squadra che sta giocando meglio. Oggi era difficile giocare male, la squadra era seria, compatta, empatica. Lui cresce come la squadra, sta meglio non solo con i gol, anche come gioco. Prima se non segnava dava poco contributo, quasi nullo. Lavora molto bene in tutte le fasi".

"Sarebbe una sorpresa se Zaniolo andasse via"

"Mi fido delle parole del direttore che non ci sono offerte: se andasse via faremo una riunione d'emergenza per un sostituto. Ma non credo che succederà. Ogni volta che gioca, bene o male, dà sempre tutto. E questo è vero: punto. Il mio rapporto con lui è stato sempre buono. Poi non puoi convocare chi non ha la testa qui, non era capace di aiutare la squadra. Non serve recuperare il rapporto, non c'è guerra, il rapporto c'è".

"Mi è piaciuto il gioco di squadra"

Mi è piaciuta la consapevolezza con cui siamo venuti qua. In questo ambiente non è facile, lo Spezia veniva da una buona continuità. Ho sentito tranquillità in panchina".

Mou e il "piccolino" Dybala

"Solbakken giocava in un contesto diverso, deve imparare. Non voglio rischiare che magari capiti una situaizone col blocco basso e lui non sa come fare. E poi abbiamo quel piccolino lì, Dybala, che gioca poco..."

"La Juventus? Non voglio parlare, per me ha gli stessi punti di prima"

"Sono cose in cui non voglio entrare, per me la Juventus ha gli stessi punti di pochi giorni fa. Poi vedremo cosa succederà, poi quando avremo tre partite a settimane soffriremo un po' di più".

"Qualcuno al posto di Nicolò? Non credo che succederà"

"Noi non pensiamo a nessuno, perché non penso che andrà via Nicolò. Solbakken ha bisogno di tempo. Pinto? Mi dispiace che passi per il cattivo, lavora per il bene della Roma".

"Zaniolo? Per me a febbraio resta qui, non ci sono offerte"

"Ha parlato bene il direttore, per me conta che abbiamo vinto. La mia sensazione è che il primo febbraio sarà via, Nicolò ha voglia di andare ma io credo che resterà qui al primo febbraio. Anche io vorrei stare a Londra con la famiglia a cena stasera, ma sono qui. Lui ha un valore importante, ma le offerte sul tavolo sono impossibili da accettare. Quando un giocatore vuole andare via ci sono offerte, ma non c'è niente. Come si gestisce? Chi lavora e merita di giocare gioca, a volte ci sono delle ingiustizie lasciando fuori gente che merita. Cerco di fare il meglio per la squadra. Ho sempre avuto un ottimo rapporto con lui, lui però ora vuole andare via. Ma dove è la proposta accettabile per la Roma?".

"Ero tranquillo, abbiamo gestito bene"

"E' vero - le prime parole di Mourinho - che abbiamo fatto una partita tranquilla, contro un avversario che non è mai facile da affrontare"

