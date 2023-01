Dybala, il "piccolino" della Roma che in Europa è decisivo come nessuno

Mourinho lo chiama "il piccolino che gioca poco" con gli occhi che brillano. I suoi, ma in fondo quelli di tutti i romanisti che, mai come stavolta, benedicono le nazionali. Perché il Paulo Dybala tornato dal Qatar è un giocatore nuovo, ancora più forte di quello che ha lasciato Roma a novembre. Primo perché è tornato da campione del Mondo, realizzando il sogno di una vita, con tanto di rigore battuto in finale. Secondo perché con l'Argentina ha giocato poco ma si è potuto allenare tanto. E per uno che veniva da un infortunio muscolare non è stato aspetto di poco conto. Tornato a Roma, Dybala nel 2023 ha realizzato 3 gol e 3 assist e, soprattutto, si è caricato la squadra sulle spalle. I compagni lo hanno seguito, assecondato e hanno trovato la fiducia per tornare a credere nei propri mezzi dopo prestazioni non esaltanti. Esaltanti, invece, sono i numeri di Dyabala: un piccolino davvero gigante.