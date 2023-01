Roma senza Celik, ecco come Mourinho vuole sostituirlo

ROMA - Quanto sarebbe servito Rick Karsdorp adesso. Con Celik squalificato dopo la sciocca ammonizione rimediata negli ultimi minuti di Spezia-Roma, Mourinho non ha un terzino destro di ruolo da utilizzare domenica, in casa del favoloso Napoli di Spalletti, e deve perciò inventare qualcosa di diverso, dando per scontata la decisione di perseverare nella linea dura verso Karsdorp. La scelta più probabile è lo spostamento a destra di Zalewski, che ieri ha compiuto 21 anni, e la promozione di Spinazzola, che giocherebbe così la prima partita da titolare del 2023. Meno verosimile che a sinistra torni El Shaarawy, decisivo domenica da attaccante.