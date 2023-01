Zaniolo vive un momento delicato, ma l’Europa League lo celebra così

ROMA - Non è esattamente un momento tranquillo per Nicolò Zaniolo, circondato dalle voci di un suo possibile quanto imminente addio alla maglia della Roma, con un recente spezzone di campionato vissuto da separato in casa. Ma c'è anche modo di ricordare i bei momenti vissuti da Zaniolo con la casacca giallorossa: a farlo è stato l'account Twitter ufficiale dell'Europa League che ha pubblicato un video delle migliori giocate di Zaniolo nella competizione europea, tra gol e assist contro Istanbul Basaksehir e Borussia Monchengladbach.