Roma, cessione Zaniolo: la frase di Massara che apre al passaggio al Milan

Nicolò Zaniolo e il Milan: un affare destinato a decollare o meno? La risposta la fornisce, a Dazn, Ricky Massara, il dirigente rossonero che si occupa, con Maldini, del mercato e che conosce benissimo il giallorosso dai tempi di Trigoria. Parole, quelle di Massara, che non confermano la trattativa con la Roma ma che, al tempo stesso, non chiudono assolutamente la porta al passaggio in rossonero di Nicolò.