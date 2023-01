Mourinho a vedere la Primavera con i "bambini". E i tifosi sui social impazziscono FOTO

Che ogni cosa di José Mourinho diventi virale è risaputo. Oggi pomeriggio l'ennesima conferma: l'allenatore della Roma, dopo l'allenamento e alla vigilia dei 60 anni, è andato al Tre Fontane a vedere la Primavera e con lui, sugli spalti, anche gli ex Primavera che oggi sono fissi in prima squadra. Volpato, Bove, Tahirovic, Zalewski e Boer : tutti insieme a ridere e scherzare con José. Che, tra l'altro, viene immortalato mentre li indica col dito, come a dire: "Fate i bravi". Immagini che, immediatamente, hanno fatto il giro del web, scatenando la reazione dei tifosi.

Mou e i suoi bambini, le ironie dei tifosi

"Sembra un professore in gita", oppure: "Ragazzi', fate i bravi che ve buco il pallone". E, ancora: "José che indica la strada", "Gesù con i suoi discepoli", "sti giovanotti de sta Roma bella", sono solo alcuni dei commenti tra twitter e instagram. C'è chi va sul filosofico: "Anche Socrate si rivolgeva ai più giovani, vero motore del cambiamento" e chi, invece, ne approfitta per lanciare un messaggio a Zaniolo: "Guarda e impara". Tutti, in ogni caso, vedono queste immagini per quello che realmente sono: presente e futuro della Roma.