Mourinho, da Candela a Zanetti: tutti i messaggi d’auguri per i 60 anni di “Special Sixty”

Pioggia di auguri per José Mourinho . I sessant’anni dello Special One sono l’occasione per ritrovare ex giocatori, avversari ed estimatori dell’allenatore portoghese.

Giovanni Malagò: «Un grande traguardo personale emblema di una fantastica storia e felicità in chiave futura».

Massimo Moratti: «Tanti carissimi auguri di cuore a una bellissima persona che avrà ancora tante soddisfazioni nella vita».

Rosella Sensi: «Le faccio tanti auguri con la speranza che riesca a vincere tanti altri trofei al comando della nostra Roma».

Cesare Prandelli: «Mi ha subito conquistato non solo sul piano tecnico, ma anche per la gestione dello spogliatoio e dei giocatori».

Julio Cesar: «Auguri Mister, ti stimo tanto. Ti faccio tanti auguri per questa bellissima età... Non sembra che tu abbia 60 anni, sei giovane, in gamba. Ti voglio ringraziare per tutto, per le gioie e le emozioni di quei due anni insieme, è stato un momento meraviglioso e vincente della mia carriera. Grazie per i tuoi insegnamenti, sei stato uno dei più grandi che ho incontrato nella mia vita. Ti auguro tutte le cose più belle e ancora tantissimi successi».

Javier Zanetti: «Ti auguro di cuore un felicissimo compleanno: prima alla persona e poi all’allenatore. Ci unisce un legame molto forte, nato dall’aver vissuto insieme dei momenti indimenticabili».

Vincent Candela: «Voglio fare veramente grandi auguri allo Special One, gli auguro tanta serenità e soprattutto tanto amore e sempre Forza Roma!».

Stefano Sorrentino: «Continua a farci amare questo sport come solo tu sai fare».

Luca Marchegiani: «Sei sempre stato un allenatore speciale, auguri per i tuoi 60 anni!».

Alessio Tacchinardi: «Sei un esempio per tanti allenatori. Sei un top manager!».

Attilio Tesser: «Prendo spunto dalle parole di Roberto Vecchioni che canta “Gli anni sorridono, corrono avanti, gli anni che passano non sono mai tanti».

Francesco Guidolin: «Benvenuto nel club degli over 60!».

Totò Di Natale: «Ti auguro di avere sempre tante soddisfazioni nella tua vita e nella carriera».

Dejan Stankovic: «Grande uomo, grande allenatore e grande amico. Ho imparato tantissimo da te, non solo nell’ambito del calcio ma anche nella vita. Mi hai dato tanto, i tuoi consigli non li dimenticherò mai».

Sandro Mazzola: «Mourinho è un grande, all’Inter ha fatto la storia. Quando cambiava qualcosa in campo lo faceva in un modo favoloso».

Marko Arnautovic: «Mi ha sempre aiutato quando ero ragazzo all’Inter, poi mi ha voluto quando ero al West Ham anche se non è riuscito a prendermi».

Alberto Bigon: «Tanti auguri ad un innovatore che ha tracciato un solco tra la tradizionale fi gura dell’allenatore e un’impostazione moderna del ruolo».

Lorenzo Minotti: «Con la speranza che fra i tanti regali che riceverà ci sia un nuovo e lungo contratto con la Roma».

Walter Zenga: «Cosa posso dire di Mourinho? Basterebbe ricordare la stima che aveva nei miei confronti. Voleva diventassi il suo successore all’Inter e quando lo disse era sincero. José è un allenatore top, è il numero uno».

David Pizarro: «Caro mister, siamo stati avversari tosti ma leali nel 2010 ma adesso sei alla guida di una squadra che amo tantissimo. Ti auguro il meglio e soprattutto una lunga vita sulla panchina della nostra Roma».

Daniele Adani: «È uno dei professionisti più intelligenti e coinvolgenti nel mondo del lavoro».

Claudio Marchisio: «Ho sempre ammirato la sua capacità di rafforzare il gruppo. Le sue squadre sembra abbiano una missione e i suoi calciatori sembrano pronti a tutto per lui».

Pierpaolo Marino: «Caro José, dopo 60 anni di titoli e di gloria più che speciale diventi unico».

Spillo Altobelli: «È sempre bellissimo incontrarti con la mia Inter. Sarà sempre così».

Davide Ballardini: «Intelligente, carismatico, geniale».

Sergio Brio: «Auguri Mou! È un allenatore che ha vinto 26 trofei, praticamente tutto in campionati diversi. È amato dai calciatori ed è inusuale che un allenatore abbia la simpatia di tutta la squadra, specie dei giocatori che vengono utilizzati poco. Questa è una dote incredibile. Complimenti».

Giancarlo Antognoni: «Grande comunicatore, grande allenatore e messaggero di mentalità vincente».

Alessio Dionisi: «Da Special One a special sixty, auguri!».

Pantaleo Corvino: «Che dopo i 60 arrivi ai 70, 80, 90, 100 anni sempre a vincere in panchina».

Simone Perrotta: «Purtroppo l’ho sempre affrontato da avversario, mi sarebbe piaciuto essere un suo calciatore».

Fulvio Collovati: «Io non sono un pirla! Ha dimostrato davvero di non esserlo nella sua lunga carriera! Auguri Mister».

Ciccio Graziani: «Grande tecnico, un uomo speciale mai banale. Devo confessarlo: mi sarebbe piaciuto averti come allenatore»

Sandro Tovalieri: «Porta la Roma dove merita, perché solo tu puoi riuscirci».

Michael Konsel: «È fantastico quando hai 60 anni. Hai un cuore da fenomeno!».

Eziolino Capuano: «È un grande allenatore e non lo scopro certo io, ma è un egocentrico notevole nel senso che sa concentrare su di sé l’attenzione evitando che gli eventuali aspetti negativi possano coinvolgere la squadra. È un motivatore speciale».

Thiago Motta: «Persona fantastica, con lui ho avuto modo di migliorarmi tanto e vincere quasi tutto. Speciale come Mister e come persona».

Emanuele Calaiò: «Con il Triplete dell’Inter ha fatto la storia del calcio italiano e anche ora sta facendo grandi cose con la Roma».

