ROMA - Una giornata Special. Tanti tifosi hanno aspettato Mourinho fuori dal Fulvio Bernardini per strappare una foto e fargli personalmente gli auguri per i suoi sessant’anni. «Devo dire che è un giorno bellissimo. Mi ha fatto piacere ricevere tantissimi messaggi d’affetto, molti da persone che non conosco. Quando ti scrivono gli amici fa piacere ovviamente, ma è anche normale, sentire così tanto affetto da quelli che non conosci è bellissimo». E di affetto Mou ne ha ricevuto tanto.