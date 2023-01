Zaniolo al Bournemouth, non è finita: c'è il rilancio! Ecco tutti i dettagli

ROMA - Zaniolo-Bournemouth, non è finita. Dopo la chiusura del Milan - che non ha a disposizione un extra budget per affondare il colpo - il talento giallorosso sta valutando ancora l'offerta del club inglese, in virtù di un rilancio del club di Bill Foley (che sta avendo contatti diretti anche con il connazionale Dan Friedkin) sull'ingaggio : il Bournemouth è pronto ad alzare l'offerta e arrivare a circa tre milioni di euro più bonus netti a stagione.

Il Bournemouth rilancia per Zaniolo

Uno stipendio importante, un segnale del club inglese al giocatore. Il Bournemouth adesso vorrebbe incontrare al più presto l'entourage del giocatore per spiegare le ambizioni del club acquistato da Foley lo scorso dicembre. L'americano vuole rilanciare il Bournemouth, prima di tutto salvandolo in quest stagione. Per questo l'investimento di 22 milioni su Dango Ouattara del Lorient e quello sognato su Zaniolo. In squadra ci sono già giocatori importanti come Senesi (vecchio pallino della Roma) e Kelly, e presto arriverà anche Vina proprio dal club giallorosso. Insomma, la classifica inganna le ambizioni del nuovo proprietario che vuole costruire una squadra all'altezza della parte alta della classifica e che possa avere come punta di diamante proprio l'attaccante della Roma.

Il tempo però stringe, e il Bournemouth ha bisogno di avere al più presto una risposta dal club giallorosso soprattutto per una questione di tempistiche del mercato. La finestra invernale chiude tra quattro giorni, in caso di fumata bianca Zaniolo dovrà anche sbrigare le questioni burocratiche per avere il permesso di lavoro e rimanere in Inghilterra.