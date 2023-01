Anche a Hollywood tifano Roma: avete riconosciuto l'influencer da 342 milioni di followers?

Kim Kardashian a passeggio con la maglia della Roma . Sui social sta spopolando il video della nota influencer (che conta oltre 342 milioni di followers) ripresa mentre indossava una delle maglie storiche del club giallorosso. Kim Kardashian, reduce dal botta e risposta a distanza con l'ex marito Kanye West , non ha voluto rispondere alle domande dei cronisti sulla fine del suo matrimonio: "Non parlo di lui", ha dichiarato uscendo da una palestra. La popolare showgirl indossava una maglia della Roma.

La maglia della Roma indossata da Kim Kardashian

Si tratta della divisa che il club giallorosso utilizzava nella stagione 1997-98. La prima con Zdenek Zeman in panchina. In quella squadra stava crescendo Francesco Totti, destinato a diventare il futuro capitano della squadra. Kim Kardashian ha mostrato a tutti la maglia del club capitolino, prima di entrare in auto e lasciare i cronisti

Kim Kardashian e l'amore per Roma

Kim Kardashianm ha dichiarato pubblicamente di amare la capitale: durante una vacnza, nell'estate del 2021, rimase affascinata dalle bellezze della città eterna, pubblicando una lunga serie di scatti, video e selfie sui propri social.