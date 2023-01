Zaniolo escluso dall'allenamento tattico: cosa accadrà adesso

ROMA - Le conseguenze dell'ammutinamento e del no al Bournemouth si fanno già vedere. Nicolò Zaniolo non sarà convocato per la gara di domani sera allo stadio Maradona contro il Napoli di Spalletti, ma non solo: questo pomeriggio la squadra ha svolto l'allenamento di rifinitura, e Zaniolo ha solo parzialmente lavorato con il gruppo. Ha sostenuto la parte atletica insieme ai compagni di squadra, con volto decisamente cupo e sfiduciato, poi è stato escluso dalla parte tattica e si è allenato individualmente. E così accadrà anche domani mattina, quando la squadra sarà a Napoli e lui si allenerà da solo al Fulvio Bernardini.