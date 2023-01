Attimi di tensione al Maradona poco prima dell'intervallo: non appena l'arbitro ha fischiato la fine del primo tempo, dopo che gli animi si erano scaldati già prima per un fallo di Dybala, il preparatore dei portieri della Roma, Nuno Santos, e il terzino del Napoli, Mario Rui, non se le sono mandate a dire. C'è stato un po' di parapiglia, ma tutto si è risolto in pochi secondi. Non a caso, infatti, quando Orsato è tornato negli spogliatoi con lui, per un chiarimento, c'era Gianluca Mancini.