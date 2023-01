Roma in ansia per Abraham: problema alla coscia, subito negli spogliatoi

La Roma è in apprensione per le condizioni di Tammy Abraham. L'attaccante inglese è uscito a 20' dalla fine della partita tra Napoli e Roma per un problema muscolare alla coscia destra. Il numero 9 inglese si era lanciato davanti a Meret per raccogliere una splendida palla di Pellegrini, leggermente lunga, e dopo lo scatto è rimasto a terra. Si è rialzato, ha provato a correre e poi ha chiesto il cambio. Subito dopo è rientrato negli spogliatoi toccandosi la gamba e zoppicando leggermente.