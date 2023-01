Roma, Llorente è sbarcato a Fiumicino: ora le visite mediche e la firma

ROMA - Diego Llorente è sbarcato a Fiumicino. Il difensore centrale di ventinove anni (ne compirà 30 ad agosto) è arrivato nella capitale, pronto a cominciare la sua nuova avventura alla Roma. Almeno per sei mesi. Il giocatore arriva infatti in prestito oneroso dal Leeds con diritto di riscatto: a lui il compito di far credere la Roma nelle sue qualità e quindi venire riscattato da Tiago Pinto.