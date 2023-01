Roma, Wijnaldum si è allenato con la squadra: ecco quando può tornare

Buone notizie per Mourinho. Wijnaldum questa mattina ha svolto l’allenamento con la squadra, l’infortunio sembra ormai alle spalle. Il centrocampista olandese dopo una serie di slittamenti e rinvii ormai vede il rientro vicino e scalpita: può fare tutto e sarà inserito nella lista Uefa dalla Roma. Domani in Coppa Italia con la Cremonese o sabato contro l’Empoli potrebbe andare in panchina per assaporare di nuovo l’atmosfera del campo, anche se Mourinho non lo impiegherebbe nemmeno a partita in corso.